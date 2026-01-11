La Fiscalía General del Estado informa que inició la investigación con estricto apego al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio, derivado del hallazgo de una persona del sexo femenino sin vida al interior de un domicilio en el Barrio Guadalupe, del municipio de Ocosingo.

Luego de conocer la noticia criminal mediante el reporte de la Policía Municipal, elementos de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales se trasladaron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias de campo.

Tras la práctica de la necropsia de ley, se determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcamiento (lesión auto infligida). El dictamen forense estableció que el cuerpo no presentaba indicios de violencia externa, lesiones defensivas ni datos que sugieran la participación de terceras personas en el hecho.

No obstante, se continúan las labores de investigación en materia tecnológica de videovigilancia, además de las investigaciones de campo para continuar el desahogo de las diligencias pertinentes y esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.