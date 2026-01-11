domingo, enero 11, 2026
spot_img
InicioAl InstanteLa Fiscalía General del Estado informa
Al Instante

La Fiscalía General del Estado informa

0
21

La Fiscalía General del Estado informa que inició la investigación con estricto apego al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio, derivado del hallazgo de una persona del sexo femenino sin vida al interior de un domicilio en el Barrio Guadalupe, del municipio de Ocosingo.

Luego de conocer la noticia criminal mediante el reporte de la Policía Municipal, elementos de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales se trasladaron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias de campo.

Tras la práctica de la necropsia de ley, se determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcamiento (lesión auto infligida). El dictamen forense estableció que el cuerpo no presentaba indicios de violencia externa, lesiones defensivas ni datos que sugieran la participación de terceras personas en el hecho.

No obstante, se continúan las labores de investigación en materia tecnológica de videovigilancia, además de las investigaciones de campo para continuar el desahogo de las diligencias pertinentes y esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
#EnVivo | Conferencia de Prensa del ‪@GabinetedeSeguridadMéxico‬.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

#EnVivo | Conferencia de Prensa del ‪@GabinetedeSeguridadMéxico‬.

Al Instante staff - 0
Compartimos el enlace de la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad. YOUTUBE https://youtube.com/live/uNUVVg34Qx8?feature=share
Leer más

Claudia Sheinbaum Reafirma Gobierno de Territorio tras Exitosa Gira por Morelos, Guerrero y Michoacán.

Al Instante staff - 0
CLAUDIA SHEINBAUM REAFIRMA GOBIERNO DE TERRITORIO TRAS EXITOSA GIRA POR MORELOS, GUERRERO Y MICHOACÁN Del 8 al 11 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó...
Leer más

Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia Vamos a estar cerca y a dar Resultados: Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Comunicado 12/2026 CON EL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA VAMOS A ESTAR CERCA Y A DAR RESULTADOS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESDE LÁZARO...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV