¡La lucha libre quiere volver a rugir en Tapachula! Buscan revivir la pasión por este espectáculo familiar

* Tras años de ausencia, la lucha libre regresa a Tapachula con un nuevo impulso encabezado por talento local. Luchadores y promotores buscan reconectar con las familias y atraer a nuevas generaciones a este deporte-espectáculo.

Tapachula, Chiapas 18 de Marzo.– Entre llaves, vuelos y emoción, la lucha libre busca recuperar el lugar que alguna vez tuvo en la frontera sur. Luego de un periodo de inactividad de casi dos años, este espectáculo deportivo y familiar regresa con la intención de reconectar con el público tapachulteco.

El luchador local Faraón de Oro, con más de una década de trayectoria, señaló que aunque la lucha libre sigue vigente en gran parte del país, en esta región ha enfrentado una pausa importante, principalmente por la falta de espacios y apoyo.

“En Tapachula no se había perdido el gusto, se había perdido la oportunidad de vivirla”, expresó el gladiador, quien ha llevado su talento a escenarios internacionales en países como España, Colombia y Guatemala, además de recorrer gran parte de México representando a Chiapas.

Destacó que el regreso de la lucha libre es resultado del esfuerzo conjunto entre luchadores, empresarios y patrocinadores, quienes buscan ofrecer funciones profesionales como las que se ven en televisión, pero con la cercanía y la emoción del espectáculo en vivo.

Más allá del deporte, subrayó el impacto social que tiene este tipo de eventos, al considerarlos una alternativa de convivencia familiar y recreación, especialmente en una época donde las nuevas generaciones están cada vez más inmersas en la tecnología.



1 de 2

“El mensaje también es para los padres, que lleven a sus hijos, que vivan la experiencia. La lucha libre en vivo es completamente diferente, es emoción, es alegría y es una forma de olvidarse por un momento de los problemas”, afirmó.Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes interesados en incursionar en el deporte a hacerlo con disciplina y constancia, al señalar que el camino no es sencillo, pero sí posible con esfuerzo.Finalmente, se anunció el regreso oficial de la lucha libre a Tapachula con una función programada para el próximo 19 de abril en la Plaza de Toros La Bien Pagada, donde participarán figuras reconocidas como Blue Demon Jr., DMT Azul y Cinta de Oro, además del propio Faraón de Oro y un elenco completo de luchadores.El evento contará con seis combates y una promoción especial: niños gratis en zona general hasta los 12 años, en un esfuerzo por acercar nuevamente este espectáculo a las familias y sembrar en las nuevas generaciones la pasión por la lucha libre. EL ORBE/ Mesa de Redacción.