Se Intensifica Protesta en Huehuetán: Padres de Familia y Alumnos del COBACH Bloquean Carretera

*La inconformidad crece en Huehuetán, donde estudiantes y padres del COBACH Plantel 05 mantienen un bloqueo total en la carretera hacia Tapachula.

Huehuetán, Chiapas; 18 de marzo de 2026.– La inconformidad entre padres de familia y estudiantes del COBACH Plantel 05 en Huehuetán ha escalado, derivando en un bloqueo total en la carretera Huehuetán–Tapachula, una de las principales vías de comunicación de la región costa de Chiapas.

Alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, un grupo de aproximadamente 50 personas se apostó sobre ambos carriles a la altura del puente del río Huehuetán, interrumpiendo completamente el tránsito vehicular como medida de presión para exigir atención a sus demandas.

Los manifestantes, entre alumnos y tutores, demandan la destitución inmediata del director del plantel, Luis Alberto González Munguía, a quien señalan por diversas inconformidades que, aseguran, no han sido atendidas por las autoridades educativas.

Este bloqueo refleja el creciente malestar al interior de la comunidad educativa, donde padres de familia acusan falta de respuesta institucional pese a que, según indican, han buscado canales de diálogo sin obtener resultados concretos.

La protesta ha generado afectaciones a la circulación en ambos sentidos, obligando a transportistas y automovilistas a buscar rutas alternas o permanecer varados, lo que evidencia el impacto social y económico que comienza a generar el conflicto.

Hasta el momento, la movilización se mantiene de manera pacífica; sin embargo, los inconformes advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta obtener una respuesta clara por parte de las autoridades correspondientes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.