Tapachula FC golea 4-1 a Neza FC y suma cuatro puntos de visita

Texcoco, Estado de México. — Tapachula FC firmó una actuación contundente en condición de visitante al vencer 4-1 a Neza FC en el Estadio Municipal Claudio Suárez, dentro de la Jornada 14 del torneo de Liga Premier, resultado que confirma el buen momento del conjunto de La Perla del Soconusco.

El encuentro comenzó con intensidad por parte del conjunto tapachulteco, que encontró recompensa temprano en el partido. Al minuto 8, Gallo Navarro abrió el marcador y adelantó a Tapachula FC, reflejando el buen arranque del equipo chiapaneco.



Neza FC reaccionó durante el primer tiempo y logró emparejar el marcador por conducto de Gustavo Olvera, quien aprovechó una oportunidad para igualar las acciones y mandar el duelo empatado al descanso.Para la segunda mitad, Tapachula FC salió a la cancha con mayor determinación, concentración y ambición por quedarse con el resultado. Esa postura se vio reflejada al minuto 51, cuando Alan “Demonio” Vázquez devolvió la ventaja a los visitantes con el segundo gol de la tarde.La superioridad tapachulteca se consolidó seis minutos más tarde. Al 57, Nery de León marcó un soberbio gol que significó el 3-1, desatando el festejo del banquillo y la afición que acompañó al equipo.Ya en el último suspiro del encuentro, al minuto 91, Alan Vázquez apareció nuevamente para firmar su doblete y sellar el marcador definitivo de 4-1, coronando una jornada redonda para Tapachula FC.Con este triunfo, Tapachula FC se lleva cuatro puntos de Texcoco y alcanza las 21 unidades dentro del Grupo 3, reafirmando su buen paso en el inicio de la segunda vuelta del torneo.