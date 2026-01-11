CLAUDIA SHEINBAUM REAFIRMA GOBIERNO DE TERRITORIO TRAS EXITOSA GIRA POR MORELOS, GUERRERO Y MICHOACÁN

Del 8 al 11 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una intensa y exitosa gira de trabajo para supervisar avances en seguridad, infraestructura, así como Programas y Pensiones para el Bienestar:

Desde Cuernavaca, Morelos, informó una reducción del 40% en homicidios dolosos registrados entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

En Guerrero, visitó Acapulco, donde encabezó “la mañanera», se reunió con empresarios y visitó el Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Posteriormente, inauguró un puente en Omitlán y se reunió con beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar en Coyuca de Benítez. En su recorrido continuó en Atoyac de Álvarez, donde anunció el programa «Jamaica para el Bienestar» ante productores, mientras que en Tecpan de Galeana entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina y en Petatlán otorgó las Pensiones para el Bienestar.



Para concluir una intensa gira de trabajo en territorio, acudió a Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde encabezó la entrega de tarjetas de Pensiones Bienestar y destacó que con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se darán resultados y el Gobierno de México estará cerca de la gente de esta entidad.

Durante todo su recorrido, las y los mexicanos de las tres entidades recibieron con entusiasmo a la Jefa del Ejecutivo Federal, manifestando su apoyo a las acciones de su gobierno, así como el cariño y calidez a la Presidenta con porras y abrazos.