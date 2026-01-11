Comunicado 12/2026

CON EL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA VAMOS A ESTAR CERCA Y A DAR RESULTADOS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESDE LÁZARO CÁRDENAS

* Destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad ya da sus primeros resultados y se han reducido 40% los homicidios dolosos en todo el país

* Celebró la entrega de la beca Gertrudis Bocanegra exclusiva para Michoacán, que hoy beneficia a más de 50 mil estudiantes universitarios

* En Michoacán, más de 1.3 millones de personas reciben uno de los Programas para el Bienestar; la SICT ampliará a cuatro carriles la Autopista Siglo XXI; el IMSS construye un nuevo Hospital en Villas del Pedregal y una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Desde Lázaro Cárdenas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se están logrando resultados en materia de seguridad y el Gobierno de México va a estar cerca de las y los michoacanos en todos los sectores a través de la atención a las causas.



“Y por eso en el Plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja. Aumentar la electrificación en todo el estado, el internet gratuito que se amplíe en todo el estado, mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias en todo el estado para atender a los jóvenes, la beca Gertrudis Bocanegra, los Planes de Justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas.

“Y vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad y va a ir dando resultados. Estoy convencida de ello”, informó tras encabezar la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en el municipio de Lázaro Cárdenas.

En materia de seguridad, destacó la importancia de la atención a las causas, como primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, y recordó que desde el inicio de su gobierno han disminuido en 40 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

Recordó que después de 36 años de gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación logró sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, gracias al aumento de 150 por ciento del salario mínimo en los últimos ocho años; así como la entrega de Programas para el Bienestar, que para este 2026 tendrán un presupuesto histórico de un billón de pesos.

Refirió que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se aumentaron tres nuevos programas sociales: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Para el caso de Michoacán, resaltó la Beca Gertrudis Bocanegra para el transporte de estudiantes universitarios.

Aprovechó para saludar a las y los michoacanos que viven en Estados Unidos y reiteró la postura del Gobierno de México de trabajar en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, sin subordinación y con la garantía de que la independencia y soberanía de la patria no están en negociación.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que en Michoacán, más de un millón 326 mil personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar e informó que para este año se tienen presupuestados más de 40 mil millones de pesos (mdp) para estos apoyos en la entidad.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México avanza en la modernización y ampliación a cuatro carriles de la carretera que va desde Nueva Italia hasta Lázaro Cárdenas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, agregó que para Michoacán se trabaja en 41 acciones distribuidas en 23 municipios con una inversión cercana a los 12 mil mdp; destacó la construcción de un nuevo Hospital en Villas del Pedregal y una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Lázaro Cárdenas, que se suma a las tres existentes.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Presidenta la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia e informó avances como la incorporación de más de 50 mil derechohabientes de la Beca Gertrudis Bocanegra y la ampliación de la Autopista Siglo XXI a cuatro carriles.

En representación de las y los beneficiarios, la derechohabiente de Pensión Mujeres Bienestar, Blanca Estela Sierra Bustos, agradeció este apoyo a la Presidenta, después de que nunca antes se les había tomado en cuenta.