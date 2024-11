EL ORBE AL MOMENTO: Habitantes de la colonia Las Américas, que se ubica al nor poniente de la ciudad de Tapachula, atrás de la clínica hospital No. 1 del IMSS, ya no soportan el alto grado de inseguridad que prevalece en ese lugar, debido a la falta de alumbrado público. Respecto a esta situación, el señor Enrique García, habitante de esa colonia, indicó que el pandillerismo se ha apropiado de esa comunidad, así como por los migrantes, quienes han encontrado la zona perfecta para realizar sus actividades, amparados por la oscuridad.



