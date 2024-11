“Checo” Pérez, ¿qué futuro le espera al mexicano en la F1?

La Fórmula 1 se encuentra en un periodo de descanso de tres semanas después del Gran Premio de Bélgica, celebrado el último fin de semana de julio. Hasta el 25 de agosto, momento en que se retomará la actividad en Países Bajos, pilotos y equipos se toman un tiempo para descansar y reflexionar sobre cómo avanza la temporada. Uno de los nombres que ya están dando que hablar es del Sergio ‘Checo’ Pérez que, desde que firmó su renovación hasta 2025 con Red Bull Racing, no ha tenido las actuaciones que se esperaban.

Las actuaciones de Pérez

El mexicano firmó en 2023 una buena temporada con un segundo lugar por detrás de su compañero de equipo. Llegó a conseguir 285 puntos, sumando dos victorias y cuatro segundas plazas en todo el calendario. Este año, su rendimiento ha ido de más a menos de una forma evidente. En Baréin, Arabia Saudí y Japón se subió al segundo escalón del podio, pero, desde entonces, no se ha acercado a la victoria en ninguno de los otros Grandes Premios que se han disputado.

Ahora Pérez se va de vacaciones con 131 puntos conseguidos y en la séptima posición de la tabla general. Si bien es cierto que no está en su mejor momento, también cabe mencionar la mejora de la escudería McLaren, que ha catapultado el nivel competitivo del Mundial con grandes actuaciones de Lando Norris y Oscar Piastri. Ambos, sumados a los ya habituales Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr. y Lewis Hamilton, han provocado que Checo no pueda brillar como el curso anterior, aunque sus registros no son tan dispares.

No es el mejor sabor de boca posible con el que irse al parón para los intereses del mexicano, pues viene de firmar una mala actuación en el Gran Premio de Bélgica. Inició la carrera en segunda plaza en la parrilla, pero terminó en octavo lugar, algo que ha reabierto el debate sobre su futuro más inmediato. Desde la escudería no ocultan la decepción y ya se plantean nuevos escenarios de cara al 2025. Incluso hay voces que apuntaban a un cambio de rumbo durante estas tres semanas, algo que ahora parece descartado.

¿Qué escenario se le abre al piloto mexicano?

Checo Pérez, con prácticamente total seguridad, terminará la temporada actual al volante del Red Bull. Los rumores que especulaban con un nuevo piloto en el parón estival han sido rechazados en estos compases por dos motivos principales. Por un lado, no quieren desestabilizar al equipo en un curso que está siendo de gran exigencia con la presión detrás de McLaren y Ferrari. Por el otro, el principal candidato a ser el nuevo segundo piloto sería Daniel Ricciardo, que tampoco está en su plenitud deportiva.

Aunque termine el año, nadie le asegura la continuidad al de Guadalajara. De sus resultados dependerá seguir un año más o no en la marca de bebidas energéticas. No se descarta que sea el australiano quien termine siendo compañero de Max Verstappen, pero se barajan otras dos alternativas. Una es la joven promesa neozelandesa Liam Lawson, en la actualidad haciendo funciones de piloto reserva; mientras que otro nombre es el del japonés de 24 años, Yuki Tsunoda. Sea como sea, la solución parece pasar por casa.