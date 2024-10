Vehículo se incrusta contra un muro de contención

Huixtla, Chiapas a 10 de octubre, 2024.- Este Jueves en el transcurso de la mañana se suscitó un accidente en el tramo carretero Huixtla – Tapachula Kilómetro 255 cómo referencia a la altura de la curva del diablo o tambien conocida como la Curva de la Muerte, resultando un vehículo Marca Chevrolet tipo Aveo con placas de circulación servicio particular del Estado de México, quien era conducido por el C. Victor Manuel González Hernández de 23 Años de edad, quien se hacía acompañar por el C. Juan Carlos Santiago Cruz de 61 Años de Edad del Estado de México.



Debido al exceso de velocidad y la Falta de precaución el conductor perdío el control del vehículo saliéndose sobre su costado izquierdo impactandose contra un Muro de concreto que sostiene el puente elevado, resultando lesionado ambos ocupantes; Al lugar se presentó Transito del Estado, Protección Civil, Guardia Nacional, el Vehiculo fue Trasladado al corralón oficial. El Orbe/ José Ángel López