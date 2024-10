Falso La Localización de Tres Personas Embolsadas En Mazatán

Mazatán, Chiapas, 27 de octubre.- Elementos del Grupo Interinstitucional, implementaron un fuerte dispositivo y despliegue policíaco hacia las inmediaciones de la comunidad de La Barra De San José, lugar donde en un rancho continuo a la Barra De San José, habían reportado que presuntamente habían tres personas sin vida, los cuales estaban embolsados, reporte recibido de un número particular a las instalaciones de la Policía Municipal de Mazatán.

Quienes por lo alejado del lugar, añadiendo que tenían que caminar varios kilómetros para llegar al rancho donde reportaban que existían tres cuerpos sin vida embolsados en bolsas de plástico negro, Se logró saber que los elementos policíacos del Municipio de Mazatán, no cuentan con armas de fuego, ya que aún no se les ha otorgado el permiso por parte de la Sedena, motivo por el cual reportaron nada más a las autoridades locales, que es la marina quién tiene un destacamento en el lugar, Por ser una comunidad con playa, la marina es la que toma el cargo del resguardo y vigilancia.



Cabe hacer mención que la denuncia salió en redes sociales, donde decían que los elementos tenían miedo de trasladarse al lugar, Pero por su seguridad y resguardo, al no contar con armas y no contar con el apoyo de la marina, tuvieron que esperar hasta el día 27 de octubre a que el Grupo Interinstitucional, se implementará y realizaran un recorrido de seguridad y vigilancia hasta el rancho en mención, Cabe agregar que las autoridades fueron acompañados, Por los familiares de los tres jóvenes que se encuentran desaparecidos desde el pasado día 23 de octubre del año en curso, Las autoridades, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal Acreditable, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal de Mazatán y hasta los peritos de servicios periciales, arribaron al lugar pie-tierra, donde presuntamente se reportaban los tres cuerpos sin vida, y después de una exhaustiva investigación se constató y verificó que no había ninguna persona sin vida, Por lo cual las autoridades retornaron sin ninguna novedad, Cabe hacer mención que personal de servicios periciales de la procuraduría de justicia, fueron resguardados por el Grupo Interinstitucional, Ya que en el lugar al no existir cobertura de teléfono, y en caso de que hubieran habido los tres cuerpos sin vida, sería más difícil para servicios periciales su arribo al lugar, Las autoridades retornaron sin novedad, y se especula que afortunadamente los elementos de la Policía Municipal de Mazatán, no cayeron en un presunto 4, que les quisieron montar, quizás con la finalidad de hacerles daño, ya que los elementos a pesar de no contar con armas de fuego, asisten a todos los auxilios de la ciudadanía. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda