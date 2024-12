En Motozintla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la obra de reconstrucción de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, Región Sierra Mariscal, donde enfatizó que trabajará con responsabilidad para entregar cuentas claras, pero partiendo de la restauración de la paz, por lo que convocó a la unidad y a trabajar de la mano, pueblo y gobierno, para trazar una ruta de esperanza para este municipio y la Sierra de Chiapas.

«Ustedes vivieron y sufrieron lo que es no tener paz y ahora van a valorar más tenerla. La paz no solamente la hace el gobierno, también la hacen ustedes, ayúdennos, hagan las denuncias y no volvamos a sentir que por un lado está el gobierno y por otro el pueblo, hoy las cosas son distintas”, expresó.