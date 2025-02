Indeporte, presente en arranque de encuentros deportivos y culturales de la XVI Copa CBTA No. 45 en Palenque

– El titular del Indeporte, Adonaí Sánchez Osorio, acompañado del director del CBTA No. 45 y el síndico municipal de Palenque, inauguraron las actividades

– Se realizarán los días 13 y 14 de febrero, participando nueve secundarias y cuatro bachilleratos

Con la finalidad de promocionar la actividad física a través del deporte, así como el talento en la cultura, el director del Instituto del Deporte del estado de Chiapas (Indeporte), Adonaí Sánchez Osorio, acompañado del director del CBTA No. 45, Azariel Ruiz Burguete y el síndico municipal, Guadalupe Cortez Jiménez, en representación del presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, inauguraron las acciones de la “XVI Copa CBTA No. 45” de Palenque.

Durante la ceremonia de apertura, que se dio la mañana de este jueves 13 de febrero en las instalaciones del CBTA No. 45, el rector del Deporte en Chiapas, Adonaí Sánchez Osorio, resaltó que el deporte, la cultura y los estudios son un trinomio fundamental en la vida de cada individuo, de ahí la importancia de seguir fortaleciendo las actividades deportivas y culturales en niñas, niños y jóvenes que son parte importante de la sociedad.

Por su parte, Azariel Ruiz Burguete, director del CBTA No. 45, dio la bienvenida a las y los invitados especiales agradeciendo la presencia de cada uno, al tiempo de resaltar que estos encuentros deportivos y culturales se realizan desde hace 16 años en beneficio de la comunidad estudiantil.

Agregó que estas actividades se desarrollarán por espacio de dos días, en los que estarán participando un promedio de 300 estudiantes en la rama varonil y femenil en las disciplinas de futbolito, básquetbol, voleibol, atletismo, ajedrez, canto y declamación.

La toma de protesta en representación de todos los participantes estuvo a cargo del alumno Enrique Alexander Mendoza de Paz, del Grupo 2° “A” del área de Explotación Ganadera del CBTA No. 45 de Palenque, Chiapas.