Récord histórico.

Siete ajedrecistas chiapanecos clasifican a la Olimpiada Nacional 2025 ♟️🏆

El Macro Regional de Ajedrez concluyó exitosamente este domingo 6 de abril, en Villahermosa, Tabasco, dejando buenas noticias para los trebejistas chiapanecos, ya que siete jóvenes talentosos lograron su pase a la Olimpiada Nacional 2025.

El evento macrorregional, celebrado del 4 al 6 de abril en el Hotel Olmeca Plaza de Villahermosa, reunió a doce delegaciones pertenecientes a la Macro Región C del SINADE. Con un alto nivel competitivo, los participantes buscaban un lugar en la última etapa de la justa nacional, donde se coronarán los mejores exponentes del llamado deporte ciencia.

El evento otorgó los pases a la fase final que tendrá lugar en el estado de Puebla a mediados del mes de junio. Los ajedrecistas chiapanecos que representarán al estado en la etapa nacional son:



1 de 9

1. Guillen Reyes Stephanie Ximena (categoría sub 12 femenil)2. Vasquez Hernández Juan Carlos y Burgos Santiago Maximiliano Rafael (categoría sub 12 varonil)3. Torres López Valeria (sub 16 Femenil)4. Mancilla Jiménez Mauricio y Gómez López Gerardo Said ( sub 16 varonil)5. Guillen Moreno Karina Guadalupe (sub 20 femenil)Estas jóvenes promesas del ajedrez, conocidos a partir de hoy como los Siete Magníficos de Chiapas, llevarán consigo la gran responsabilidad de representar a nuestro estado, demostrando su talento y pasión en uno de los eventos deportivos con mayor concentración y destreza mental del país.