Feminicidio de jóvenes en Chamula no quedará impune: Jorge Llaven

• El Fiscal General del Estado informó que el presunto responsable, Vicente “N”, está detenido en Villahermosa, Tabasco y será trasladado a Chiapas

• Mencionó que la Fiscalía General del Estado pedirá la pena máxima por este doble feminicidio, que puede ser de 150 años de prisión

• Se realizaron seis cateos, localizando el vehículo donde trasladó a las víctimas y, en su interior, un arma de fuego calibre 9 mm; además, se encontraron diversas armas

En San Cristóbal de Las Casas, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó una conferencia de prensa para dar a conocer los avances en la investigación sobre el feminicidio en agravio de Rosa “N” y una menor de edad de identidad reservada, ocurrido en el municipio de Chamula, donde informó la detención de Vicente “N”, presunto responsable de este lamentable hecho.

Junto al subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, José Octavio García Macías, Jorge Llaven señaló que es un artero crimen en agravio de dos jóvenes que lastima a la sociedad y no quedará impune, al tiempo de destacar que la Fiscalía General del Estado pedirá la pena máxima por este doble feminicidio, que puede ser de 150 años de prisión.



Al respecto, puntualizó que, derivado de las labores de inteligencia y colaboración con el estado de Tabasco, Vicente “N” se encuentra detenido en la ciudad de Villahermosa, y en las próximas horas será trasladado a Chiapas, a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación, para que esta persona enfrente a la justicia.

“Insisto en la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tabasco y también agradezco a la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, ya que, gracias a esa coordinación y comunicación, se logró la detención de esta persona cuando se encontraba dándose la fuga a bordo de una unidad de transporte público, hacia otro estado de la República”, precisó.

Detalló que la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial ubicó el domicilio donde se encontraba la unidad que se utilizó el día de los hechos; por ello, la mañana de este lunes se cateó este inmueble encontrando el vehículo y, en su interior, un arma de fuego calibre 9 mm que por el tipo de calibre, podría ser el arma que utilizó el feminicida.

Además, se llevaron a cabo diligencias de cateo en diversos inmuebles propiedad de Vicente “N” y de la propietaria del vehículo, donde se localizaron diversas armas largas y cortas, mismas que también se encuentran aseguradas.

“Antes, en algunos municipios por los llamados usos y costumbres no se podía ingresar ni actuar con prontitud; hoy en día no, hoy tenemos el apoyo del pueblo, y por supuesto, no permitiremos que ningún delito quede impune y actuamos de manera inmediata. La coordinación con las Fuerzas Armadas, autoridades municipales y estatales es muy estrecha y esto se demuestra con resultados”, apuntó.

En tanto, José Octavio García resaltó que a través del sistema de monitoreo instalado toda la ciudad de San Cristóbal, C5 Pakal, se realizó un rastreo total de las cámaras y drones, se ubicó la unidad. Asimismo, con el apoyo de la tecnología se dio con el probable responsable, por lo que se pudo advertir su trasladado hacia otra entidad, por lo que se actuó con la prontitud requerida en colaboración con el Gobierno de Tabasco.

“Reitero el compromiso del Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, de establecer siempre esa colaboración y estar al pendiente de los requerimientos que la Fiscalía nos hace, para actuar de manera inmediata y dar los resultados que el pueblo exige en materia de justicia”, finalizó.