Se esperan lluvias intensas durante el fin de semana en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de junio de 2025.- En el marco del Sistema Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas realizó una reunión informativa de carácter urgente con Secretarías de Protección Civil de diversos municipios para compartir el pronóstico de lluvias intensas que se tienen a partir de hoy y durante el fin de semana, derivado de diversos fenómenos hidrometeorológicos.

Las autoridades estatales, municipales y federales, coordinan acciones de preparación, prevención y, en su caso, atención que abonen a la salvaguarda de la población, los bienes y el entorno.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las bandas nubosas de la tormenta tropical Dalila en interacción entre canales de baja presión y la aproximación de la onda tropical número 3 generarán lluvias intensas en la geografía chiapaneca a partir de este viernes y hasta el lunes de 16 de junio del presente.

De acuerdo al pronóstico de precipitación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Tormenta Tropical Dalila, es un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, lo que ocasionará lluvias intensas de 30 a 75 mm en Chiapas y otros estados de la República, por lo que es probable el desbordamiento de arroyos o ríos, arrastre de materiales e inundaciones.

Los municipios donde se esperan lluvias intensas son: Acapetahua, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Jitotol, Mapastepec, Mazatán, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula y Montecristo de Guerrero.

En tanto se mantiene monitoreo constante en las regiones de: Mezcalapa, Soconusco, De Los Bosques, Metropolitana, Altos Tsotsil Tseltal, Tulijá Tseltal Chol, Sierra Mariscal, Norte, De Los Llanos, Istmo-Costa, Maya y Valles Zoque.

El Sistema Estatal de Protección Civil mantiene desde este momento estrecha vigilancia en toda la geografía estatal e implementa medidas de prevención; se reitera que se cuenta con 516 refugios temporales con capacidad de atención para más de 36 mil familias, es decir, 139 mil personas aproximadamente.

Se exhorta a la población a extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre; si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente; no transite por zonas inundadas, no intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua; no cruce puentes si el agua lo pasa por encima.

Siguiendo la política humanista de este gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, el Sistema Estatal de Protección Civil reitera que se trabaja en unidad y de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para el bienestar de las chiapanecas y chiapanecos.