Sembrando Vida impulsa economía local y consolidación de sistemas agroforestales

*Productores instalaron este viernes un tianguis navideño.

Tuxtla Chico, Chiapas 12 de Diciembre.— A casi siete años de operación en la región, el programa federal Sembrando Vida continúa generando impacto económico y social entre las comunidades rurales. Samuel Jiménez Guillén, técnico social del programa, informó que desde 2021 se realiza de manera mensual un tianguis comunitario donde los productores exhiben y comercializan los frutos de sus unidades productivas.

Este viernes 12 de diciembre instalaron un tianguis en el parque central de Tuxtla Chico.



1 de 4

El técnico del programa federal explicó que los campesinos han logrado establecer 2.5 hectáreas de sistemas agroforestales por productor, cuyos primeros resultados comenzaron a verse desde el tercer año del programa. Actualmente, Sembrando Vida se encuentra en una segunda etapa centrada en el valor agregado, con productos derivados de cacao, como chocolate, cremas y vinos, además de café tostado y una variedad de mermeladas elaboradas con frutales cosechados en las parcelas.En el tianguis se pueden encontrar productos con alto valor comercial —cacao, café, plátano, aguacate, guanábana y zapote—, así como hortalizas y vegetales producidos en parcelas y traspatios. Jiménez Guillén destacó que el programa incentiva la producción destinada al autoconsumo, mientras que el excedente es comercializado, generando ingresos adicionales para las familias rurales.Actualmente, 472 productores forman parte del padrón activo de la ruta Tuxtla Chico, que integra a campesinos de Tuxtla Chico, Metapa y una parte de Tapachula. La derrama económica es significativa: cada productor recibe mensualmente $6,450 pesos, recurso que se reinvierte en la comunidad a través del consumo local, la compra de insumos y la mejora de las parcelas.Jiménez Guillén invitó a la ciudadanía a consumir productos locales y del campo, resaltando que la mayoría de los alimentos ofertados en el tianguis se producen mediante prácticas agroecológicas. “Son productos amigables con el medio ambiente y saludables para las familias chiapanecas”, expresó.El tianguis comunitario se ha convertido en una plataforma clave para fortalecer la economía regional, promover la alimentación sana y visibilizar el trabajo de las familias rurales que construyen, día a día, un modelo productivo sustentable. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.