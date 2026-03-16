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Ataque armado en Tapachula deja un hombre sin vida en la colonia las delicias

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Tapachula, Chiapas; 16 de marzo de 2026.- Un hombre perdió la vida la noche de este lunes tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Las Delicias, ubicada entre las colonias Primavera 3 y El Vergel.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:50 horas sobre la calle San Carlos, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Federal Número 6, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la víctima fue identificada como Andrés “N”, de entre 35 y 40 años de edad. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, la Fuerza de Reacción Inmediata, el grupo GERI y la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para permitir las diligencias correspondientes. Más tarde, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Versiones preliminares indican que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones. Se presume que recibió al menos cinco impactos de bala, tres en el rostro y dos en el cuerpo. Tras perpetrar la agresión, los atacantes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Habitantes de la zona señalaron que en el área existen cámaras de videovigilancia que podrían aportar elementos clave para la investigación.

El hecho ha generado consternación entre vecinos, ya que la víctima deja en la orfandad a una menor de aproximadamente tres años de edad.

Autoridades iniciaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los responsables y esclarecer este homicidio. Carlos Montes

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