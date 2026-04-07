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Eduardo Ramírez inaugura camino Berriozábal-Vistahermosa en beneficio de 39 mil habitantes

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la pavimentación y el mejoramiento integral del camino Berriozábal–Vistahermosa, una obra que fortalece la conectividad, mejora la seguridad vial y dinamiza las actividades sociales, comerciales y turísticas de la región, en la cual se invirtieron más de 15.5 millones de pesos en beneficio de más de 39 mil habitantes del municipio de Berriozábal.

En ese marco, el mandatario afirmó que su administración continuará trabajando en coordinación con el Ayuntamiento para impulsar nuevas acciones y proyectos de infraestructura que contribuyan a la prosperidad de las y los chiapanecos. Asimismo, destacó que, gracias al esfuerzo interinstitucional y a la aplicación de la ley, se ha recuperado la paz y el Estado de derecho, lo que ha permitido reactivar la economía y la productividad en este municipio y en diversas regiones de Chiapas.

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