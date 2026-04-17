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Legalidad y respeto a las mujeres: Yamil Melgar

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Tapachula, Chiapas; 17 de abril de 2026.- Ante los hechos recientes en los que se menciona a Paul Muñoz, secretario del Bienestar, reitero que en nuestro actuar la legalidad, la transparencia y la responsabilidad institucional son principios fundamentales que deben prevalecer en todo momento.

Nadie está por encima de la ley, sin distinción alguna. Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con apego a derecho y pleno respeto al debido proceso. En Tapachula sostenemos un compromiso firme con el respeto, la protección y la dignidad de las mujeres; su integridad es un principio que debe prevalecer siempre.

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