martes, abril 21, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez impulsa alfabetización en Salto de Agua con entrega de kits...
Al Instante

Eduardo Ramírez impulsa alfabetización en Salto de Agua con entrega de kits de Chiapas Puede

0
11

En el marco de la entrega de tres mil 700 kits del programa Chiapas Puede en el municipio de Salto de Agua, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció el compromiso y la suma de esfuerzos entre pueblo y gobierno para avanzar en la lucha contra la ignorancia, afirmando que enseñar a leer y escribir constituye uno de los actos más humanos.

El mandatario resaltó que continuará invirtiendo en infraestructura educativa para que todas las niñas, niños y jóvenes tengan instalaciones dignas donde estudiar, así como en acciones en materia de salud, infraestructura carretera y servicios públicos, entre otros rubros, con el objetivo de fortalecer el bienestar y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Artículo anterior
Eduardo Ramírez impulsa alfabetización en Salto de Agua con entrega de kits de Chiapas Puede
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez impulsa alfabetización en Salto de Agua con entrega de kits de Chiapas Puede

Al Instante staff - 0
* Se anunciaron las acciones en materia de infraestructura educativa para el municipio Durante una gira de trabajo por el municipio de...
Leer más

Logran aprehensión de presuntos feminicidas de Palenque y Cacahoatán

Al Instante staff - 0
- Cuatro personas fueron aprehendidas El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer el esclarecimiento de dos lamentables feminicidios ocurridos en los...
Leer más

Habitantes de la colonia San Juan agradecen a Yamil Melgar por construcción de cancha techada

Al Instante staff - 0
* Reconocen a un gobierno que escucha, atiende y resuelve. Tapachula, Chiapas.– Habitantes de la colonia San Juan reconocieron y agradecieron al presidente municipal, Yamil...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV