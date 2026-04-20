Eduardo Ramírez impulsa alfabetización en Salto de Agua con entrega de kits de Chiapas Puede

En el marco de la entrega de tres mil 700 kits del programa Chiapas Puede en el municipio de Salto de Agua, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció el compromiso y la suma de esfuerzos entre pueblo y gobierno para avanzar en la lucha contra la ignorancia, afirmando que enseñar a leer y escribir constituye uno de los actos más humanos.

El mandatario resaltó que continuará invirtiendo en infraestructura educativa para que todas las niñas, niños y jóvenes tengan instalaciones dignas donde estudiar, así como en acciones en materia de salud, infraestructura carretera y servicios públicos, entre otros rubros, con el objetivo de fortalecer el bienestar y mejorar las condiciones de vida de las familias.