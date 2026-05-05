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Medusas Mantienen Alejados a Bañistas de las Playas en Puerto Madero

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* Las Escolleras, una de las zonas más afectadas por la alta presencia de estos organismos marinos.

Puerto Madero, Chiapas, 5 de mayo de 2026.– Las playas suelen ser de los destinos más visitados por la población durante días de asueto o puentes laborales; sin embargo, el pasado fin de semana, en el marco de los festejos por el Día del Niño y el Día del Trabajo, la afluencia fue mínima debido a la presencia de medusas en las costas de Puerto Madero, siendo la zona de “Las Escolleras” una de las más afectadas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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