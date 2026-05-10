En el marco del Día de las Madres, el presidente municipal de Yamil Melgar compartió un emotivo video para reconocer y felicitar a todas las mamás tapachultecas, destacando su amor, fortaleza y dedicación como pilares fundamentales de las familias y de la sociedad.

En su mensaje, reconoció especialmente a las mujeres trabajadoras que todos los días dan lo mejor de sí para sacar adelante a sus hijos y construir un mejor futuro para Tapachula.