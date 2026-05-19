Eduardo Ramírez destaca disciplina financiera y transparencia en Chiapas

En el marco de la Segunda Convención Financiera del Estado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que su gobierno mantiene una administración pública ordenada, transparente y eficiente, donde los recursos públicos se destinan a impulsar acciones y obras de infraestructura prioritarias que contribuyen al bienestar y el fortalecimiento económico de la entidad. Señaló que la disciplina financiera, los ahorros institucionales y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, han permitido fortalecer programas sociales que las mejoran condiciones de vida de la población, especialmente a los sectores que por muchos años permanecieron en el olvido.