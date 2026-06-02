La Fiscalía General del Estado informa que las publicaciones que circulan en redes sociales referentes a una presunta emboscada contra elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Mapastepec en la región Costa de Chiapas, son falsas.

Derivado de las indagatorias realizadas por personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, se corroboró que las imágenes utilizadas en la publicación corresponden a hechos registrados el pasado 19 de abril, en Teloloapan, Guerrero.

Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a no creer ni difundir noticias falsas que sólo pretenden generar desinformación, temor y alterar la paz social; asimismo, se invita a consultar siempre fuentes oficiales.