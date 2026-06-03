MÁS CALLES INTEGRALES Y MEJORES VIALIDADES PARA TAPACHULA: YAMIL MELGAR

* Ciudadanos reconocieron al alcalde Yamil Melgar por atender una demanda histórica y cumplir en tiempo récord con la transformación integral de la 8ª Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas; 3 de junio de 2026.- Como resultado del trabajo coordinado para mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias tapachultecas, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, encabezó la inauguración de la obra de pavimentación integral de la 8ª Calle Oriente, entre 5ª Privada y 13ª Avenida Sur, en la colonia 16 de Septiembre.

Durante el acto inaugural, vecinos y comerciantes reconocieron el cumplimiento del compromiso asumido por el alcalde Yamil Melgar para transformar una de las vialidades más importantes de acceso a la ciudad, conocida también como el Periférico, que diariamente conecta a miles de ciudadanos y visitantes.

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En representación de los beneficiarios, la señora Marisol Vela Arévalo, expresó su agradecimiento al alcalde por haber atendido esta importante demanda ciudadana, destacando que la obra beneficia no solamente a quienes viven y trabajan en la zona, sino a toda la población que transita por esta arteria vial.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la construcción, contratistas, albañiles y personal operativo que participaron en la ejecución del proyecto, el cual fue concluido en menos de 70 días, superando la meta inicialmente establecida.

Al dirigir su mensaje, Yamil Melgar Bravo agradeció la confianza de los vecinos y comerciantes, resaltando que el compromiso de su administración es construir infraestructura duradera y de calidad que responda a las necesidades reales de la población.

“Lo que necesitamos son calles bien hechas, que duren y que verdaderamente transformen la movilidad y las condiciones de vida de nuestra gente”, expresó Yamil Melgar Bravo.

El alcalde explicó que la obra forma parte del concepto de calles integrales que impulsa su administración, incorporando no solo pavimentación, sino también servicios básicos y equipamiento urbano que fortalecen la seguridad, funcionalidad y desarrollo ordenado de la ciudad.

La obra contempló la construcción de 5 mil 680 metros cuadrados de pavimento hidráulico, equivalentes a cinco cuadras, además de 554 metros lineales de banquetas estampadas, mil 424 metros lineales de guarniciones de concreto y mil 146 metros cuadrados de banquetas.

De igual forma, se realizaron trabajos complementarios de infraestructura hidráulica y sanitaria, incluyendo 571 metros lineales de red de drenaje sanitario, 129 descargas sanitarias, mil 101 metros lineales de red de agua entubada y 133 tomas domiciliarias.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y mejorar la imagen urbana, se instalaron 27 luminarias LED de 100 watts, contribuyendo a una mejor visibilidad y a la percepción de seguridad para peatones y automovilistas.

Yamil Melgar Bravo reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, encabezada por William Penagos, así como la disposición de los contratistas y trabajadores de la construcción que redoblaron esfuerzos para concluir la obra en tiempo récord.

La vialidad integral beneficia de manera directa a 13 mil 963 habitantes, fortaleciendo la conectividad de una de las zonas con mayor actividad comercial y de servicios de la ciudad.

Finalmente, Yamil Melgar Bravo reiteró que su gobierno continuará impulsando obras que transformen la imagen urbana de Tapachula y atiendan las necesidades prioritarias de la población.

“Seguiremos trabajando con responsabilidad y resultados para construir la ciudad moderna, segura y digna que merecen todas y todos los tapachultecos”, concluyó Yamil Melgar Bravo.

Acompañaron al presidente municipal los regidores Edi Alberto García Juárez y Bertha Moreno Espinoza; la presidenta del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero; secretarios municipales y familias beneficiadas con la obra.