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Eduardo Ramírez fortalece la certeza jurídica en Chiapas con convenio entre el Gobierno del Estado y notariado

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Al atestiguar la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que esta acción permitirá acercar los servicios notariales a la población, reducir costos y tiempos de atención, así como fortalecer el combate a la corrupción. Asimismo, reconoció la labor de las y los notarios por contribuir a la tranquilidad, el bienestar y la certeza jurídica del pueblo, y los convocó a seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno, con responsabilidad, compromiso, humanismo y empatía.

Acompañado por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., Ricardo Vargas Navarro; notarias y notarios chiapanecos, así como servidoras y servidores del pueblo, Ramírez Aguilar resaltó que su administración ha realizado una importante inversión para concretar la digitalización del Registro Público de la Propiedad, lo que permitirá agilizar los trámites, brindar mayor transparencia y seguridad jurídica, además de reducir la burocracia.

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