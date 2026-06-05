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La pasión por el fútbol es un momento que nos une como pueblo

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La pasión por el fútbol es un momento que nos une como pueblo, por eso el próximo jueves 11 de junio, queremos que las familias puedan disfrutar de la inauguración del Mundial y el debut de México.
Por ello, hemos determinado que será un día sin actividades laborales en las oficinas administrativas del Gobierno del Estado y sin clases en el sistema educativo, retomando la normalidad el viernes 12.
Las áreas de seguridad, salud y protección civil permanecerán operativas y trabajando al 100%, garantizando en todo momento la atención y el cuidado del pueblo.
¡Que sea una oportunidad para convivir, celebrar y apoyar juntos a nuestra bandera!

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