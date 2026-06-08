lunes, junio 8, 2026
spot_img
InicioAl InstanteMaestros de la Región Costa Continúan Movilización y Refuerzan Plantón Nacional de...
Al Instante

Maestros de la Región Costa Continúan Movilización y Refuerzan Plantón Nacional de la CNTE en la Ciudad de México

0
24

• Con esta nueva salida, suman ya varios contingentes de maestros de la región Costa-Soconusco que se han trasladado a la capital del país.

Tapachula, Chiapas; 8 de junio de 2026.- La movilización magisterial en Chiapas continúa fortaleciéndose. Este lunes, un contingente de aproximadamente 40 docentes pertenecientes a la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) partió desde la ciudad de Tapachula con destino a la Ciudad de México para sumarse al plantón nacional que el magisterio mantiene desde el pasado 1 de junio.

La salida se realizó desde el Parque Bicentenario de Tapachula, donde maestros de diferentes municipios de la región Costa se concentraron para emprender el viaje hacia la capital del país, en respaldo a las acciones de protesta y negociación que encabeza la CNTE a nivel nacional.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo principal es reforzar la presencia del magisterio chiapaneco en el campamento instalado en la Ciudad de México, como parte de la jornada de lucha que mantienen los trabajadores de la educación en demanda de atención a diversos planteamientos laborales, salariales y de seguridad social.

El grupo de docentes abordó un autobús de turismo que partió alrededor de las 10:35 horas, en medio de muestras de apoyo de compañeros y familiares que acudieron a despedirlos.

Con esta nueva salida, suman ya varios contingentes de maestros de la región Costa-Soconusco que se han trasladado a la capital del país para integrarse a las actividades convocadas por la CNTE, lo que refleja la continuidad y el respaldo que mantiene el movimiento entre los trabajadores de la educación en Chiapas.

Los docentes señalaron que permanecerán atentos a los resultados de las mesas de diálogo y a los acuerdos que puedan alcanzarse con las autoridades federales; sin embargo, reiteraron que la movilización continuará mientras no existan respuestas concretas a sus demandas.

La participación de maestros de Tapachula y municipios aledaños forma parte de una estrategia nacional de relevo y fortalecimiento del plantón, mediante la cual diferentes contingentes arriban de manera escalonada a la Ciudad de México para mantener vigente la presencia del movimiento magisterial en el centro del país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

Artículo anterior
INICIA UNA ETAPA DISTINTA DEL FUTBOL MEXICANO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM
Artículo siguiente
Mar de Fondo Provoca Afectaciones en Playas de Puerto Madero
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ABANDERA A LA SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO QUE PARTICIPARÁ EN LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

Al Instante staff - 0
Ciudad de México, 8 de junio de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Ceremonia de Abanderamiento y la Toma de Protesta de...
Leer más

La Presidenta Claudia Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026

Al Instante staff - 0
La Presidenta Claudia Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. Guillermo Ochoa”recibió el lábaro patrio.
Leer más

Armada de México asesta golpe al narcotráfico; asegura más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, logró el aseguramiento de más de 800 kilogramos de cocaína durante una operación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV