Eduardo Ramírez refuerza la capacidad operativa de Protección Civil ante la temporada de lluvias

Al encabezar la entrega de vehículos y maquinaria pesada a las delegaciones regionales de la Secretaría de Protección Civil, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que su administración trabaja para dotar a esta corporación de las herramientas necesarias para fortalecer las acciones preventivas y proteger la vida, la integridad y el patrimonio de la población ante cualquier contingencia. Asimismo, reiteró su compromiso de impulsar un incremento salarial para las y los elementos de Protección Civil, en reconocimiento a la labor de alto riesgo que realizan en favor del pueblo de Chiapas.

Durante el evento, se otorgaron 16 camionetas equipadas con antenas Starlink y sistemas de comunicación Airbus, lo que contribuirá a optimizar la atención de emergencias, robustecer la coordinación operativa y facilitar el traslado del personal a zonas de difícil acceso. De igual forma, se incorporó maquinaria pesada tipo 320 para fortalecer las acciones de desazolve de cauces, limpieza de drenes y rehabilitación de caminos en distintas regiones del estado.