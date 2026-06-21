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Gira Presidencial: Presidenta Claudia Sheinbaum culmina recorrido por Baja California y Sonora

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🇲🇽🛣️ Gira Presidencial: Presidenta Claudia Sheinbaum culmina recorrido por Baja California y Sonora

Del viernes 19 al domingo 21 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una intensa y productiva gira por varios municipios de Baja California y por Sonora.

🏡 San Quintín: Entregó los primeros apoyos de vivienda para trabajadores agrícolas de la región; serán 36 mil.
🏥 Ensenada: Supervisó los avances de la obra del Hospital General Regional No. 23.
📚 Tijuana: Inauguró el CBTis 290; entregó tarjetas de la beca Rita Cetina de apoyo a útiles y uniformes, además supervisó los colectores del Río Tijuana.
💡 Mexicali: Inauguró la Central de Ciclo Combinado que sumará a la soberanía energética y visitó una de las 4 mil canchas construidas y rehabilitadas como parte del Mundial Social.

🤠 Sonora: Realizó una visita breve al estado, donde supervisó la obra del Hospital General de Zona de San Luis Río Colorado.

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