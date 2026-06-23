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Dulce Rodríguez Ovando refrenda compromiso con la paz y la gobernabilidad durante presentación de la Feria de Jiquipilas

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En representación del gobernador Eduardo Ramírez, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, acompañó a la presidenta municipal de Jiquipilas, Benerita Vela Avendaño, en la presentación de la Feria del Pueblo “San Pedro Apóstol 2026”, una festividad que impulsa las tradiciones, la convivencia social y la actividad económica de la región.

Durante el acto, y con la participación del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, se destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar que las actividades culturales, religiosas y recreativas se desarrollen en un ambiente de orden y seguridad para las familias.

Las autoridades reiteraron que el trabajo conjunto fortalece la gobernabilidad y contribuye a consolidar a Chiapas como un territorio de paz, donde las tradiciones y el desarrollo avanzan de la mano de la prosperidad compartida.

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