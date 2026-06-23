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Pierde la vida en agresión con arma de fuego en la Entrada a Nuevo Mileno

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Tapachula, Chiapas a 23 de junio 2026.- Una mujer identificada como Nolberta Fernández Méndez, de 55 años de edad, perdió la vida la tarde de este martes luego de ser víctima de un ataque armado registrado en la entrada del fraccionamiento Nuevo Milenio, a la altura del mercadito.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:25 horas, cuando vecinos de la zona reportaron al número de emergencias 911 varias detonaciones de arma de fuego. Al salir para verificar lo ocurrido, localizaron a la mujer tendida sobre la vía pública con visibles heridas por proyectil de arma de fuego.

Al lugar acudieron paramédicos del Grupo CARCH y Halcones Rojos, quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios y realizaron la valoración correspondiente. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, informaron que la femenina lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas para tomar conocimiento de los hechos y resguardar la zona.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la hoy occisa presentaba tres heridas por arma de fuego. Una en el tórax, con orificio de entrada en la parte anterior del pecho y salida en la espalda; una segunda en el brazo izquierdo; y una tercera debajo de la rodilla de la pierna derecha.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras personal de Servicios Periciales y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce el móvil de este homicidio, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.EL ORBE/CARLOS MONTES

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