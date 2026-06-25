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Convoca Eduardo Ramírez a fortalecer la atención integral en 12 municipios prioritarios de Chiapas

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Destacó que se destina una inversión histórica de mil 700 mdp para mejorar el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento

Llamó a su gabinete a servir con humanismo y compromiso con el pueblo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una reunión de trabajo con las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, donde anunció que el gobierno de la Nueva ERA destina una inversión histórica de mil 700 millones de pesos en materia de infraestructura hidráulica que permitirá mejorar el acceso al agua potable y fortalecer los servicios de saneamiento en beneficio de las familias de los 12 municipios prioritarios, con el objetivo de alcanzar el bienestar y la prosperidad compartida.

En este marco, el mandatario destacó los avances obtenidos en los distintos rubros de la administración estatal y convocó a las servidoras y los servidores del pueblo a desempeñarse con humanismo, compromiso y responsabilidad, a fin de continuar atendiendo las necesidades de la población, especialmente de los sectores que durante años permanecieron en el olvido.

Asimismo, valoró la coordinación permanente con las instituciones del Gobierno de México, encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que ha sido determinante para mejorar las condiciones de vida de las personas y consolidar la transformación de Chiapas.

Ramírez Aguilar recordó a sus colaboradoras y colaboradores que el poder y las responsabilidades públicas son temporales y están sujetos al escrutinio ciudadano, por lo que les exhortó a ejercer su labor con liderazgo, sin improvisaciones y con plena vocación de servicio. De igual manera, los llamó a convertirse en ejemplo de compromiso con el bien común, conducirse con rectitud y respeto, y mantener su atención en las causas que verdaderamente importan al pueblo.

Por su parte, las y los titulares de las dependencias de la administración pública estatal presentaron los avances en la implementación de programas prioritarios y en las acciones de coordinación territorial que se desarrollan en todo el estado, especialmente en los 12 municipios prioritarios, donde se impulsan estrategias de atención integral para acercar beneficios a la población y dar seguimiento puntual a las necesidades de las comunidades.

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