PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM RECIBE EN PALACIO NACIONAL AL REY FELIPE VI

Comunicado 276/2026

* En la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se realizó en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro

Ciudad de México, 25 de junio de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al jefe de Estado español, Rey Felipe VI, con quien sostendrá una reunión para dialogar sobre la relación de ambas naciones en el marco de su visita oficial por el país.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.

Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

1 de 4

Por España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.

—000—