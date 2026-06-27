Comunicado 281/2026

CONSERVAR EL MAÍZ NATIVO ES DEFENDER LA SOBERANÍA ALIMENTARIA: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENCABEZA ASAMBLEA DE “EL MAÍZ ES LA RAÍZ”, EN PIJIJIAPAN, CHIAPAS

* “Significa también conservar el maíz nativo para no depender de empresas de fuera que nos estén vendiendo lo que inventamos las mexicanas y los mexicanos, eso quiere decir soberanía alimentaria”, señaló

* En Chiapas, hay 108 mil productoras y productores interesados para conformar mil 675 comunidades milperas; se cuenta con 277 técnicos territoriales y mil 360 personas de Jóvenes Construyendo el Futuro que brindarán apoyo y seguimiento, además se han instalado 783 módulos de aprendizaje e innovación

* Con este programa se brindan capacitaciones técnicas a las y los productores, se distribuye apoyo para herramientas y maquinaria, así como para dar valor agregado a sus cosechas

Pijijiapan, Chiapas, 27 de junio de 2026.- En Pijijiapan, Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que conservar el maíz nativo es defender la soberanía alimentaria; por ello se puso en marcha el programa “El Maíz es la Raíz”, que en la entidad se implementa en 95 municipios en los que hay 108 mil productoras y productores interesados en conformar mil 675 comunidades milperas, que tendrán capacitaciones técnicas, apoyo para herramientas y maquinaria, para otorgarle valor agregado a sus cosechas.

“Conservar el maíz nativo quiere decir también defender la soberanía. Porque la soberanía no solamente es el pueblo de México defendiendo su territorio, defendiendo su cultura, defendiendo su nación frente a extranjeros. La soberanía también quiere decir garantizar que se conserven nuestras culturas, las lenguas originarias. También quiere decir soberanía alimentaria, que nos alcance la milpa para el principal alimento, significa también conservar el maíz nativo para no depender de empresas de fuera que nos estén vendiendo lo que inventamos las mexicanas y los mexicanos. Eso quiere decir soberanía alimentaria”, puntualizó durante una asamblea en la que estuvieron presentes 26 comunidades milperas.

Asimismo, explicó que “El Maíz es la Raíz” tiene entre sus objetivos evitar la compra en el extranjero de semillas de maíz híbrido y garantizar que las productoras y productores vivan con bienestar.

“El maíz nativo es origen, si no tuviéramos el maíz nativo perdemos una buena parte de la soberanía alimentaria, de lo que somos como mexicanas y mexicanos. Hay que conservar el maíz nativo y producir más, por eso El Maíz es la Raíz”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que la Cuarta Transformación fue elegida por el pueblo, por ello defiende la soberanía de todas las formas posibles: desde la alimentación y la cultura, hasta la soberanía energética, que significa que México produce el petróleo, la gasolina y la electricidad necesaria para su propio consumo.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, detalló que “El Maíz es la Raíz” cuenta a nivel nacional con 270 mil 207 productoras y productores de maíz nativo en ocho estados de la República. Además, informó que entre julio y agosto se dispersarán los apoyos productivos a través de las Milpatecas.

Explicó que en Chiapas se cuenta con 277 técnicos territoriales y mil 360 personas de Jóvenes Construyendo el Futuro que brindarán apoyo y seguimiento. Se han instalado 783 módulos de aprendizaje e innovación para proteger las 29 razas de maíz nativo del estado, que representan el 59 por ciento del total nacional de 54 razas. Detalló que en julio se hará entrega de las primeras 675 Milpatecas, además de que se instalarán 20 Casas Comunitarias de Semillas y este año se abrirán 22 Tortillerías Bienestar para la transformación y comercialización de los excedentes de producto.

El coordinador nacional del Plan “El Maíz es la Raíz”, Flavio Aragón Cuevas, aseguró que en Chiapas las y los productores de maíz nativo en la región mantienen un interés permanente en darle mayor valor agregado al maíz que cosechan.

La productora de maíz nativo de una comunidad milpera de Pijijiapan, Chiapas, Concepción Nanduca Solís, comentó que la visita de la Presidenta hace sentir que los hombres y mujeres del campo son escuchados y apoyados en su trabajo; por ello, agradeció que con “El Maíz es la Raíz” se mira a quienes cuidan el maíz nativo con capacitaciones, herramientas y oportunidad de transformar sus campos.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo para garantizar la prosperidad para los agricultores que viven del maíz, a quienes hoy se les da garantía en el precio de sus cosechas.

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