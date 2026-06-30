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El Fiscal Llaven Informa

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En vivo desde la FGE.
Informaré sobre la detención del presunto responsable de dos feminicidios ocurridos en 2014 en Tapachula, el esclarecimiento de un homicidio en Juárez y el caso de una investigación por el presunto maltrato de tres menores, obligados a vender droga en San Juan Cancuc.
Además, compartiré los resultados obtenidos por la FGE Chiapas en el Índice Estatal de Desempeño de Fiscalías y la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez. ¡Acompáñanos!

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