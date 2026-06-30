El Fiscal Llaven Informa

En vivo desde la FGE.

Informaré sobre la detención del presunto responsable de dos feminicidios ocurridos en 2014 en Tapachula, el esclarecimiento de un homicidio en Juárez y el caso de una investigación por el presunto maltrato de tres menores, obligados a vender droga en San Juan Cancuc.

Además, compartiré los resultados obtenidos por la FGE Chiapas en el Índice Estatal de Desempeño de Fiscalías y la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez. ¡Acompáñanos!