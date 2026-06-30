Urge Reactivar la Ampliación de la Carretera Tapachula-Tuxtla Chico

Tapachula, Chiapas 29 de junio 2026.– La ampliación de la carretera Tapachula-Tuxtla Chico, del tramo kilómetro 10 hacia Frontera Talismán continúa sin ser concluido, debido a la falta de seguimiento por parte de la federación, y es que el presupuesto asignado nunca se ejecutó.

Representantes del Comité de Consulta y Participación Ciudadana encabezados por Raúl Fulgencio, informaron que la obra, considerada estratégica para mejorar la conectividad y la movilidad en el municipio de Tuxtla Chico, ya cuenta con una propuesta técnica presentada ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la cual permitiría resolver el conflicto existente en este tramo carretero. EL ORBE/ Mesa de Redacción.