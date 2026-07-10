Dicta Poder Judicial del Estado 90 años de prisión a responsable del delito de Secuestro Agravado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Secuestro Agravado, cometido contra dos personas con identidades reservadas.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Ángel Albino Corzo, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villaflores determinó imponer a Emery o Emeri “N» una pena de 90 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, no se le concedió ningún beneficio de la pena impuesta.

Con esta resolución ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana y accesible, en la que las sentencias y el actuar de las personas juzgadoras garanticen que los delitos cometidos en agravio de la dignidad y la libertad de las y los chiapanecos no queden impunes.