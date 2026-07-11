Ayuntamiento de Tapachula fortalece la economía familiar con entrega de paquetes avícolas para jefas de familia

Con el firme propósito de impulsar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la economía familiar y generar nuevas oportunidades de ingreso en las comunidades rurales, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios (SDRyFA), realizó la entrega de apoyos correspondientes al programa de paquetes avícolas de traspatio, dirigido a jefas de familia del municipio.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el titular de la SDRyFA, Daniel López Santiago, destacó que estas acciones permiten a las beneficiarias acceder a los paquetes avícolas de traspatio, promoviendo una alternativa sustentable para el autoconsumo y al mismo tiempo, una fuente adicional de ingresos que fortalece la economía de los hogares.

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Acompañado por los regidores Camila Morales Asencio, Janeth Leticia Luengo Sánchez y Edi Alberto García Juárez, el servidor público municipal realizó la entrega simbólica de 200 paquetes avícolas, precisando que esta estrategia contempla la distribución de un total de mil paquetes para igual número de beneficiarias, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar y desarrollo de las familias del sector rural.

Daniel López Santiago resaltó que la administración municipal continúa impulsando programas que fomentan la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y el desarrollo comunitario, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan mediante acciones concretas que fortalecen el campo tapachulteco.

Los servidores públicos asistentes refrendaron el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para impulsar programas que generen bienestar, desarrollo y mejores oportunidades para las familias de Tapachula.