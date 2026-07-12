Inversión extranjera fortalece el desarrollo de Chiapas y Tapachula: Yamil Melgar

* Bumble Bee consolida su operación en Puerto Chiapas y supera los 830 empleos generados en Tapachula; el 60 % de su plantilla laboral está integrada por mujeres.

Tapachula, Chiapas; 12 de julio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer la confianza de los inversionistas y generar condiciones de certeza continúa dando resultados con la llegada y consolidación de empresas internacionales como Bumble Bee México, que impulsa el desarrollo económico y la creación de empleos en la región.

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Durante una reunión de trabajo con Andrew Choe, director corporativo de Bumble Bee México, el alcalde conoció los avances de la empresa, que inició operaciones en Puerto Chiapas a finales de 2025, consolidándose como una de las inversiones privadas internacionales más importantes establecidas recientemente en Chiapas.

En el encuentro se informó que la compañía genera actualmente más de 830 empleos formales en Tapachula, de los cuales el 60 % corresponde a mujeres y el 40 % a hombres, además de brindar oportunidades a personas en contexto de movilidad y a jóvenes que realizan sus prácticas profesionales. Esta operación representa una derrama económica superior a 10 millones de pesos mensuales en salarios y prestaciones laborales, fortaleciendo el bienestar de cientos de familias y la economía de la región.

Yamil Melgar reconoció el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el trabajo del secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, cuya estrategia de promoción económica ha sido fundamental para fortalecer la confianza de la iniciativa privada, atraer inversión extranjera y consolidar a Chiapas y Tapachula como destinos competitivos para nuevos proyectos productivos.

Finalmente, el alcalde reiteró que el Gobierno Municipal seguirá fortaleciendo la coordinación con el sector empresarial para impulsar más inversiones, generar empleos formales y construir mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias tapachultecas.