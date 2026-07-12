Reconocen la Labor de las y los Abogados en su Día; Destacan su Papel en la Justicia y el Desarrollo Social

* El presidente del Colegio de Abogados de Tapachula, A.C., Martín Benedicto Escobar Cárdenas, felicitó a las y los profesionales del Derecho.

Tapachula, Chiapas 12 de Julio del 2026.- En el marco del Día del Abogado, que se conmemora este 12 de julio en México, el presidente del Colegio de Abogados de Tapachula, Asociación Civil, Martín Benedicto Escobar Cárdenas, expresó un amplio reconocimiento a todas y todos los profesionistas del Derecho que, desde los distintos ámbitos de su ejercicio, contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho, la impartición de justicia y la construcción de una sociedad más equitativa.

Destacó que la labor de la abogacía va más allá de la representación legal de personas o instituciones, pues implica un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos, la legalidad, la certeza jurídica y la búsqueda de soluciones que favorezcan la convivencia pacífica entre la ciudadanía.

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Escobar Cárdenas señaló que el trabajo de las y los abogados también tiene un impacto directo en el desarrollo económico, ya que la certeza jurídica genera confianza para la inversión, impulsa la actividad empresarial, fortalece las relaciones comerciales y brinda seguridad a quienes emprenden, generan empleos o realizan cualquier actividad productiva.

Subrayó que en un contexto de constantes cambios sociales y jurídicos, la actualización profesional, la ética y la responsabilidad son elementos indispensables para responder a las necesidades de la población y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

Con motivo de esta fecha, el presidente del Colegio de Abogados de Tapachula, A.C., felicitó a todas las mujeres y hombres que ejercen la profesión jurídica, reconociendo su dedicación, vocación de servicio y compromiso con la justicia.

Asimismo, hizo un llamado a continuar ejerciendo el Derecho con honestidad, profesionalismo y sensibilidad social, recordando que el trabajo de la comunidad jurídica representa un pilar fundamental para garantizar la paz, la protección de los derechos de las personas y el desarrollo democrático del país. EL ORBE/ Mesa de Redacción.