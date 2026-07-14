El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo, reconoció la labor de quienes, desde el ejercicio del Derecho, contribuyen todos los días a fortalecer la legalidad y la justicia en nuestro querido Tapachula.
Destacó el compromiso de los hombres y mujeres dedicados a la abogacía por seguir construyendo la transformación de Tapachula.
#VoluntadParaTransformar
El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo, reconoció la labor de quienes, desde el ejercicio del Derecho
El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo, reconoció la labor de quienes, desde el ejercicio del Derecho, contribuyen todos los días a fortalecer la legalidad y la justicia en nuestro querido Tapachula.