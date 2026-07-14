El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo, reconoció la labor de quienes, desde el ejercicio del Derecho, contribuyen todos los días a fortalecer la legalidad y la justicia en nuestro querido Tapachula.

Destacó el compromiso de los hombres y mujeres dedicados a la abogacía por seguir construyendo la transformación de Tapachula.

#VoluntadParaTransformar

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