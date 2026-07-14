Escuela Tomás Isasi No. 1 Clausura Ciclo Escolar con 85 Egresados

• Mantiene puertas abiertas a estudiantes mexicanos y migrantes

Tapachula, Chiapas 13 de Julio del 2026. Con la graduación de 85 alumnos de la generación 2020-2026, la Escuela Primaria Tomás Isasi No. 1 concluyó el ciclo escolar destacando el esfuerzo conjunto de docentes, madres y padres de familia para fortalecer la educación, pese a las carencias de infraestructura que aún enfrenta el plantel.

El director de la institución, Carlos Alvarado Cook, informó que la escuela, con más de seis décadas de historia, continúa siendo un referente educativo en Tapachula. Como muestra de ello, señaló que el padrino de la generación fue el diputado Freddy Escobar, exalumno del plantel, lo que refleja el legado formativo que ha dejado esta institución en varias generaciones. EL ORBE/ Mesa de Redacción.