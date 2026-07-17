El IMSS en Chiapas Vive una Transformación Profunda Bajo la Dirección de Zoe Robledo: Hermilo Domínguez

*El Delegado del IMSS en Chiapas Sostuvo una Entrevista con el Director de Este Rotativo, C.P. Enrique Zamora Cruz, Donde Abordaron Diversos Temas del Instituto en Beneficio de los Derechohabientes.

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio del 2026.- En una charla relajada, lejos del protocolo y las entrevistas convencionales, el Delegado del IMSS en Chiapas, Dr. Hermilo Domínguez Zárate, abrió una ventana a su historia personal y profesional durante una conversación con el director general de EL ORBE, Enrique Zamora Cruz.

Con un tono sencillo y cercano, el médico recordó que nació en Veracruz y que desde muy joven decidió dedicar su vida a la salud pública. Egresado de la Universidad Veracruzana y especialista en Salud Pública y Epidemiología, explicó que eligió Chiapas porque era uno de los Estados con mayor reto sanitario del país, donde enfermedades como oncocercosis, tracoma, leishmaniasis, enfermedad de Chagas y paludismo representaban un amplio campo de aprendizaje y servicio.



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«De aquí no me voy nunca», comentó al recordar que llegó a la entidad en 1989 y encontró un lugar donde pudo desarrollarse profesionalmente y sentirse parte de la comunidad.Con más de cuatro décadas en el servicio público, Domínguez Zárate ha ocupado cargos como epidemiólogo estatal, director de Salud Pública en Chiapas y comisionado federal de la Cofepris, siempre ligado a la prevención de enfermedades y a la atención de la población.Durante la conversación también compartió experiencias que marcaron su vocación.Recordó que, durante su servicio social en una comunidad rural de Veracruz, muchas familias no tenían recursos para pagar una consulta, por lo que recibía como muestra de agradecimiento huevos, frutas o productos del campo. Esa experiencia, dijo, confirmó que su verdadera motivación era servir y no ejercer la medicina únicamente por un beneficio económico.El funcionario también habló sobre la transformación que vive el IMSS bajo la dirección general de Zoé Robledo, a quien calificó como un servidor público comprometido con el fortalecimiento de la institución. Destacó la descentralización de los servicios de alta especialidad, la creación de salas de hemodinamia, el fortalecimiento de la atención al cáncer infantil y el desarrollo de hospitales regionales capaces de realizar procedimientos que antes sólo se efectuaban en la Ciudad de México.Más allá de los temas institucionales, la conversación permitió conocer a un médico que se define como un servidor público convencido de que la política pública puede transformar vidas y que, después de 43 años de trayectoria, sigue encontrando en el servicio a los demás la mayor satisfacción de su carrera.La entrevista concluyó en un ambiente de cordialidad, reflejando el lado humano de un funcionario que, más allá de los cargos, asegura que su mayor orgullo sigue siendo haber dedicado su vida a la salud pública de Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción