InicioAl InstanteEl presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañó al secretario de...
Al Instante

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañó al secretario de Protección Civil del gobierno del estado

0
13

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañó al secretario de Protección Civil del gobierno del estado, Mauricio Cordero Rodríguez en el recorrido de supervisión en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula. Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), se sumaron a estas acciones emprendidas luego de los sismos que se registraron la mañana de este viernes, con la finalidad de verificar las condiciones estructurales del plantel y privilegiar la seguridad de la comunidad.
Con ello, los tres órdenes de gobierno y especialistas suman esfuerzos para fortalecer las acciones preventivas y proteger a las y los tapachultecos.
#VoluntadParaTransformar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañó al secretario de Protección Civil del gobierno del estado
Artículo anterior
Nuevo SISMO, Magnitud 4.5 Epicentro: 124Km. SUROESTE de CD. HIDALGO CHIAPAS
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Nuevo SISMO, Magnitud 4.5 Epicentro: 124Km. SUROESTE de CD. HIDALGO CHIAPAS

Al Instante staff - 0
Nuevo SISMO, Magnitud 4.5 Epicentro: 124Km. SUROESTE de CD. HIDALGO CHIAPAS
Leer más

Reportan 14 sismos en menos de 24 horas en Chiapas el mayor de 7.4; declaran alerta de Tsunami

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez informó que no hay daños mayores a raíz del sismo solo daños menores en Tapachula y Suchiate https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-14-sismos-en-menos-de-24-horas-en-chiapas-el-mayor-de-74-alerta-de-tsunamis-advierte-sobre-riesgos-a-nivel-del-mar/ Vía @eluniversalmx https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-14-sismos-en-menos-de-24-horas-en-chiapas-el-mayor-de-74-alerta-de-tsunamis-advierte-sobre-riesgos-a-nivel-del-mar/
Leer más

Comunicado oficial del ayuntamiento de Tapachula a la ciudadanía.

Al Instante staff - 0
Comunicado oficial del ayuntamiento de Tapachula a la ciudadanía. #Juntosnoscuidamosmejor #VoluntadParaTransformar #YamilMelgar
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más