El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañó al secretario de Protección Civil del gobierno del estado, Mauricio Cordero Rodríguez en el recorrido de supervisión en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula. Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), se sumaron a estas acciones emprendidas luego de los sismos que se registraron la mañana de este viernes, con la finalidad de verificar las condiciones estructurales del plantel y privilegiar la seguridad de la comunidad.

Con ello, los tres órdenes de gobierno y especialistas suman esfuerzos para fortalecer las acciones preventivas y proteger a las y los tapachultecos.

#VoluntadParaTransformar

1 de 4