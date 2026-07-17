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Evacúan oficinas del SAT en Tapachula tras registrarse dos sismos; sin daños ni personas lesionadas

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Tapachula, Chiapas 17 de Julio del 2027.– Luego de los dos sismos registrados este viernes, las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Tapachula fueron evacuadas de manera preventiva, siguiendo los protocolos de protección civil establecidos para este tipo de emergencias.
El administrador de la oficina del SAT en Tapachula, Edgar Santos, informó que la evacuación se realizó de forma inmediata, involucrando tanto al personal de la dependencia, prestadores de servicio y a todos los contribuyentes que se encontraban realizando trámites al momento de los movimientos telúricos.

Explicó que el protocolo interno contempla la activación de una red de silbatos para alertar al personal y a los usuarios. En caso de que alguna persona no perciba el sismo, el personal de apoyo se encarga de avisar directamente y conducir a todos hacia las rutas de evacuación previamente establecidas dentro del edificio.
Tras la revisión inicial del inmueble, el funcionario confirmó que no se reportaron daños estructurales ni incidentes que pusieran en riesgo la integridad física de trabajadores o ciudadanos que acudían a realizar diversos trámites fiscales.
Santos señaló que, debido a la posibilidad de réplicas, se mantiene un monitoreo constante de las condiciones del edificio y, especialmente, de las rutas de evacuación, con el objetivo de garantizar que permanezcan libres y seguras antes de permitir el reingreso del personal y del público.
Destacó que la respuesta de los contribuyentes y de los trabajadores fue ejemplar, ya que la evacuación se desarrolló de manera ordenada, rápida y sin contratiempos, lo que permitió desalojar el inmueble con eficiencia.
Finalmente, hizo un llamado a la población a mantener la calma y estar preparada ante este tipo de fenómenos naturales, recomendando identificar previamente las rutas de evacuación de los lugares que frecuentan y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de Protección Civil para reducir riesgos y salvaguardar la integridad de todas las personas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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