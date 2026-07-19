Cae Justo Aurelio Rivera operador financiero del Cártel del Noreste; aseguran autos de lujo como Ferrari Lamborghini y Porsche

Elementos de Semar también incautaron dispositivos de banca electrónica y equipos de cómputo con un valor de 145 mdp

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cae-justo-aurelio-rivera-operador-financiero-del-cartel-del-noreste-autoridades-aseguran-15-vehiculos-de-alta-gama/

Vía @eluniversalmx https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cae-justo-aurelio-rivera-operador-financiero-del-cartel-del-noreste-autoridades-aseguran-15-vehiculos-de-alta-gama/