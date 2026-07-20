SE REGISTRA OTRO ACCIDENTE EN LA 7ª NORTE Y 9ª ORIENTE.

* SEMÁFORO CONTINÚA FUERA DE SERVICIO

Tapachula, Chiapas; 20 de julio de 2026.- Un nuevo accidente de tránsito se registró alrededor de las 17:00 horas de este lunes en el cruce de la 7ª Norte y 9ª Oriente, a unos metros de las oficinas de Tránsito del Estado, un punto que en los últimos días ha sido escenario de varios percances debido a que el semáforo permanece fuera de funcionamiento.

En el choque estuvieron involucrados una camioneta Nissan NP300, de color blanco, y un automóvil Volkswagen Golf, de color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta presuntamente no respetó la preferencia de paso. Cabe recordar que, tras el daño sufrido por el semáforo a consecuencia de un accidente ocurrido esta misma semana, las autoridades informaron que la circulación con preferencia corresponde a los vehículos que transitan sobre la 7ª Norte.

Como resultado del percance, los ocupantes del Volkswagen Golf únicamente presentaron crisis nerviosa, por lo que fueron valorados en el lugar, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Elementos del Grupo Motorizado CARCH y de la Guardia Estatal Vial Preventiva acudieron al sitio para brindar apoyo, controlar la circulación y realizar las diligencias correspondientes. La circulación vehicular se vio afectada durante aproximadamente 40 minutos, mientras personal de Tránsito del Estado realizaba las investigaciones del percance y se esperaba el arribo de la aseguradora de la camioneta Nissan NP300 para el deslinde de responsabilidades y la atención de los daños materiales.

Finalmente, se informó que la aseguradora de la camioneta Nissan NP300 se haría cargo de los daños ocasionados, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes.

Habitantes y automovilistas hicieron un llamado a las autoridades para reparar cuanto antes el semáforo, ya que ese crucero representa un riesgo constante mientras continúa fuera de servicio. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al circular por la zona. El Orbe / Carlos Montes