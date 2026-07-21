InicioAl InstanteReformas a la Ley de Turismo, fortalecen el desarrollo turístico de Tapachula...
Al Instante

Reformas a la Ley de Turismo, fortalecen el desarrollo turístico de Tapachula y Chiapas: Yamil Melgar

0
22

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, expresó su respaldo a las reformas aprobadas por el Honorable Congreso del Estado de Chiapas a la Ley de Turismo, al considerar que representan un paso importante para fortalecer la planeación, la participación institucional y el desarrollo sostenible de la actividad turística en la entidad.

El alcalde destacó que estas modificaciones consolidan un marco jurídico más moderno y eficiente para impulsar uno de los sectores estratégicos de la economía chiapaneca, al tiempo que fortalecen la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad.

Asimismo, reconoció el impulso que el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, ha dado al fortalecimiento del turismo como un eje estratégico para el desarrollo de Chiapas, así como el compromiso de la diputada presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Erika Mendoza, quien promovió un encuentro con empresarios y representantes del sector turístico de Tapachula para presentar las reformas a la Ley de Turismo y fortalecer la participación de los diversos actores en la construcción de un sector más competitivo, incluyente y sostenible.

El edil resaltó que la reforma que modifica la denominación del Comité de Desarrollo Consultivo de Turismo del Estado de Chiapas por Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Chiapas, otorgándole rango legal como órgano permanente de consulta, participación y planeación turística, permitirá fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que impulsen el crecimiento ordenado del sector.

Asimismo, manifestó su respaldo a la reforma en materia de Turismo Accesible, al señalar que garantiza el derecho de todas las personas a disfrutar de los destinos turísticos en condiciones de igualdad, dignidad y sin discriminación, en ese sentido, reiteró que el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, encabezada por Jorge Vega Pérez, y de la Dirección de Turismo, a cargo de Mónica Pamela Rojo, continuará trabajando de manera coordinada con el secretario de Turismo del Estado de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, el Honorable Congreso del Estado y los diversos actores del sector turístico para consolidar a Tapachula y a la región del Soconusco como un destino competitivo, accesible e incluyente.

Artículo anterior
IMSS avanza en construcción de 21 hospitales y con próxima apertura de 10 unidades que fortalecerán atención médica
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

IMSS avanza en construcción de 21 hospitales y con próxima apertura de 10 unidades que fortalecerán atención médica

Al Instante staff - 0
• El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, indicó se impulsa la construcción y puesta en operación de 47 hospitales durante el gobierno de...
Leer más

Reportan caída una palmera en la central oriente, a unos metros de la Villeta de Guadalupe en Tapachula.

Al Instante staff - 0
Reportan caída una palmera en la central oriente, a unos metros de la Villeta de Guadalupe en Tapachula.
Leer más

Aseguran Más de 1.5 Toneladas de Presunta Cocaína

Al Instante staff - 0
• Detienen a cinco personas frente a las costas de Chiapas. Chiapas, 21 de julio de 2026.— Personal de la Secretaría de Marina (Semar), a...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más