InicioAl InstanteReportan caída una palmera en la central oriente, a unos metros de... Al Instante Reportan caída una palmera en la central oriente, a unos metros de la Villeta de Guadalupe en Tapachula. 21 julio, 2026 0 33 Cuota FacebookXPinterestWhatsAppEmail Reportan caída una palmera en la central oriente, a unos metros de la Villeta de Guadalupe en Tapachula. 1 de 3 Reportan caída una palmera en la central oriente, a unos metros de la Villeta de Guadalupe en Tapachula.Reportan caída una palmera en la central oriente, a unos metros de la Villeta de Guadalupe en Tapachula. Reportan caída una palmera en la central oriente, a unos metros de la Villeta de Guadalupe en Tapachula. Cuota FacebookXPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorAseguran Más de 1.5 Toneladas de Presunta CocaínaArtículo siguienteIMSS avanza en construcción de 21 hospitales y con próxima apertura de 10 unidades que fortalecerán atención médica RELATED ARTICLES Al Instante PALMERA CAE SOBRE AUTOMÓVIL Y PARTE DE UN NEGOCIO EN LA CENTRAL ORIENTE 21 julio, 2026 Al Instante Eduardo Ramírez fortalece la profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal 21 julio, 2026 Al Instante Eduardo Ramírez fortalece la profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal 21 julio, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: PALMERA CAE SOBRE AUTOMÓVIL Y PARTE DE UN NEGOCIO EN LA CENTRAL ORIENTE Al Instante staff - 21 julio, 2026 0 Tapachula, Chiapas; 21 de julio de 2026.- Una palmera cayó la tarde de este martes, alrededor de las 18:40 horas, sobre un automóvil y... Leer más Eduardo Ramírez fortalece la profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal Al Instante staff - 21 julio, 2026 0 En el marco de la ceremonia de graduación del Curso de Operaciones Especiales de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el gobernador Eduardo... Leer más Eduardo Ramírez fortalece la profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal Al Instante staff - 21 julio, 2026 0 • Asistió a la ceremonia de graduación del Curso de Operaciones Especiales Durante la ceremonia de graduación del Curso de Operaciones Especiales de la Fuerza de... Leer más Cargar más MAS Popular PALMERA CAE SOBRE AUTOMÓVIL Y PARTE DE UN NEGOCIO EN LA CENTRAL ORIENTE 21 julio, 2026 Eduardo Ramírez fortalece la profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal 21 julio, 2026 Eduardo Ramírez fortalece la profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal 21 julio, 2026 Reformas a la Ley de Turismo, fortalecen el desarrollo turístico de Tapachula y Chiapas: Yamil Melgar 21 julio, 2026 Cargar más